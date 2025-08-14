Туркияда уч кун ичида 900 га яқин зилзила қайд этилган
ASTANA. Kazinform — Туркиянинг Синдирги туманида сўнгги уч кун ичида сейсмик фаоллик кучайган. Бу ерда 900 га яқин зилзила содир бўлган, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Туркиянинг табиий офатлар ва фавқулодда вазиятларни бошқариш агентлиги (AFAD) маълумотларига кўра, 10-12 август кунлари Баликесир вилоятининг Синдирги туманида жами 879 зилзила қайд этилган.
Нашр этилган маълумотларга кўра, зилзилаларнинг катта қисми, яъни 745 га яқини, магнитудаси 3,0 дан кам бўлган ва кўпчилик аҳоли томонидан сезилмаган. Бироқ, 120 та зилзила 3,0-3,9 магнитудали бўлиб, яна 17 таси эса 4,0-4,9 баллни ташкил этган.
Охиргиси маҳаллий аҳолини хавотирга солди: ер силкинишлари аниқ сезилди ва аҳоли вайронагарчилик ва кейинги силкинишдан қўрқиб, уйларини тарк этди.
Расмийлар вазиятни кузатмоқда ва фуқароларни хотиржам бўлишга, расмий эълонларга амал қилишга ва зилзилаларга тайёр бўлишга чақирмоқда.
AFAD экспертларининг эслатишича, бундай фаоллик минтақадаги ер қобиғи ёриқларидаги зўриқишлар натижаси бўлиши мумкин ва Туркия дунёнинг сейсмик жиҳатдан энг фаол минтақаларидан бирида жойлашган.
Айни пайтда уйлари сейсмик фаол ҳудудларда фойдаланиш учун яроқсиз деб топилган фуқаролар махсус турар-жой контейнерларига кўчирилмоқда.
Аввалроқ Баликесирдаги зилзила Туркияга сейсмик таҳдиднинг долзарблигини эслатган эди. Мутахассислар шаҳарларни мустаҳкамлаш учун шошилинч чоралар кўришни талаб қилмоқда.