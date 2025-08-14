OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:14, 14 Август 2025 | GMT +5

    Туркияда уч кун ичида 900 га яқин зилзила қайд этилган

    ASTANA. Kazinform — Туркиянинг Синдирги туманида сўнгги уч кун ичида сейсмик фаоллик кучайган. Бу ерда 900 га яқин зилзила содир бўлган, деб хабар беради Kazinform агентлиги.

    Балыкесир трясет: за три дня зафиксировано почти 900 землетрясений в Турции
    Фото: Анадолу

    Туркиянинг табиий офатлар ва фавқулодда вазиятларни бошқариш агентлиги (AFAD) маълумотларига кўра, 10-12 август кунлари Баликесир вилоятининг Синдирги туманида жами 879 зилзила қайд этилган.

    Нашр этилган маълумотларга кўра, зилзилаларнинг катта қисми, яъни 745 га яқини, магнитудаси 3,0 дан кам бўлган ва кўпчилик аҳоли томонидан сезилмаган. Бироқ, 120 та зилзила 3,0-3,9 магнитудали бўлиб, яна 17 таси эса 4,0-4,9 баллни ташкил этган.

    Балыкесир трясет: в Турции за три дня зафиксировано почти 900 землетрясений
    Фото: Анадолу

    Охиргиси маҳаллий аҳолини хавотирга солди: ер силкинишлари аниқ сезилди ва аҳоли вайронагарчилик ва кейинги силкинишдан қўрқиб, уйларини тарк этди.

    Расмийлар вазиятни кузатмоқда ва фуқароларни хотиржам бўлишга, расмий эълонларга амал қилишга ва зилзилаларга тайёр бўлишга чақирмоқда.

    Балыкесир трясет: в Турции за три дня зафиксировано почти 900 землетрясений
    Фото: Анадолу

    AFAD экспертларининг эслатишича, бундай фаоллик минтақадаги ер қобиғи ёриқларидаги зўриқишлар натижаси бўлиши мумкин ва Туркия дунёнинг сейсмик жиҳатдан энг фаол минтақаларидан бирида жойлашган.

    Айни пайтда уйлари сейсмик фаол ҳудудларда фойдаланиш учун яроқсиз деб топилган фуқаролар махсус турар-жой контейнерларига кўчирилмоқда.

    Балыкесир трясет: в Турции за три дня зафиксировано почти 900 землетрясений
    Фото: Анадолу

    Аввалроқ Баликесирдаги зилзила Туркияга сейсмик таҳдиднинг долзарблигини эслатган эди. Мутахассислар шаҳарларни мустаҳкамлаш учун шошилинч чоралар кўришни талаб қилмоқда.

    Теглар:
    Жаҳон янгиликлари Туркия Зилзила
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!