Туркия янги шамол энергияси қувватлари бўйича Европа етакчилари қаторида
ASTANA. Kazinform – Туркия 2025 йилда фойдаланишга топширилган янги шамол энергияси қувватлари бўйича Европада иккинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қитъа умуман шамол энергияси бўйича рекорд ўрнатди, секторнинг умумий қуввати 300 гигаваттдан ошди.
Ўтган йили Туркия Европа шамол энергияси бозорида етакчилардан бирига айланди ва ишга туширилган янги қувватлар бўйича иккинчи ўринни эгаллади. Бу маълумотлар WindEurope тармоқ уюшмаси тайёрлаган «Европада шамол энергияси: 2025 йил статистикаси ва 2026-2030 йилларга мўлжалланган прогноз» номли йиллик ҳисоботда келтирилган.
Ҳисоботга кўра, 2025 йилда Европада 19 100 мегаватт янги шамол энергияси қувватлари ишга туширилди. Унинг тахминан 90 фоизи қуруқликдаги шамол электр станциялари ҳиссасига тўғри келди. Хусусан, ишга туширилган қуруқликдаги қувват ҳажми 17,2 гигаваттга етди, бу рекорд кўрсаткичдир.
2025 йил охирига келиб, Европада ўрнатилган шамол энергияси қувватининг умумий ҳажми 304 гигаваттга етди. Улардан 265 гигаватт қуруқликдаги лойиҳалар ва 39 гигаватт денгиздаги лойиҳалар.
Мутахассислар шамол энергиясининг ўсиши Европанинг энергетика ўтиши ва энергия хавфсизлигини мустаҳкамлашнинг асосий элементи бўлиб қолишини таъкидладилар. Туркиянинг рейтингдаги юқори ўрни унинг қайта тикланувчи энергия соҳасининг фаол ривожланаётганини ва мамлакатнинг минтақавий энергетик мувозанатдаги роли ортиб бораётганини кўрсатади.