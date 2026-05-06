Туркия янги оилавий имтиёзларни эълон қилди
ASTANA. Kazinform - Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған ҳукумат йиғилишидан сўнг рекорд даражадаги экспорт кўрсаткичларини эълон қилди ва ёш оилаларга давлат томонидан кўмак кенгайтирилди.
Режеп Таййип Эрдоған ўз нутқида мамлакат экспорти апрель ойидаги ўтган йилга нисбатан 22,3% га ўсиб, 25,4 миллиард долларга етганини эълон қилди. Жорий йилнинг дастлабки тўрт ойидаги умумий экспорт ҳажми 88,63 миллиард долларни ташкил этди.
Туркия президентининг сўзларига кўра, йиллик экспорт илк марта 275,8 миллиард долларга етди, бу - Туркия учун тарихий рекорддир. Ўсиш барча 26 та соҳада қайд этилди. Экспорт географияси эса кенгайиб, 166 та мамлакат ва минтақага етди.
Автомобилсозлик саноати 3,9 миллиард долларлик экспорт билан етакчи экспортчи бўлиб қолмоқда. Ундан кейин кимё саноати (3,1 миллиард доллар), электротехника ва электроника (1,8 миллиард доллар) ва тайёр кийим-кечак сектори (1,45 миллиард доллар) келади. Мудофаа ва авиация экспорти 962 миллион долларга етди. Бу январь-апрель ойларига нисбатан 28% га ўсишдир.
Ўз нутқида ижтимоий сиёсатга алоҳида эътибор қаратилди. Туркия президенти давлат жамғармаси орқали ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш дастурининг кенгайишини эълон қилди. Ушбу ташаббус оила қуришни режалаштираётган фуқароларга 200 мингдан 250 минг лирагача (2 миллиондан 2,5 миллион тенгегача) кредитлар беради.
Илгари болали оилалар учун имтиёзлар жорий этилган эди. Улар орасида биринчи бола туғилганда тўловни кечиктиришга рухсат берилган ва кредит қисман кечирилган. Энди, Эрдоған таъкидлаганидек, қолган қарз иккинчи бола туғилганда тўлиқ кечирилади.
Аввалроқ, Туркияда аҳолининг ўсиши секинлашгани ҳақида хабар берилган эди.
Туғилиш даражасини ошириш мақсадида давлат раҳбари турк оилаларини камида учта фарзанд кўришга чақирди. Бундан ташқари, 2025 йилда "Оила йили" доирасида амалга ошириладиган янги чоралар ёшлар ва демографияни қўллаб-қувватлашга қаратилган.