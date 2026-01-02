Туркия ўтган йили 180 та маданий ёдгорлигини мамлакатга қайтарди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилда Туркияга 180 та маданий хазина қайтарилди, бу 2002 ва 2025 йиллар оралиғида қайтарилган артефактлар умумий сонини 13 448 тага етказди, деб хабар беради Аnadolu.
Эрсой ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида 2025-йилда Маданий мулклар ва музейлар бошқармасининг Контрабандага қарши кураш бошқармаси маданий меросни ҳимоя қилишга содиқлигини яна бир бор аниқ натижалар билан намойиш этганини таъкидлади.
Вазирнинг сўзларига кўра, чет элга ноқонуний равишда олиб кетилган артефактлар илмий экспертиза, ҳуқуқий ва дипломатик процедуралар доирасида босқичма-босқич аниқланмоқда ва мамлакатга қайтарилмоқда. Музейлар, аукционлар ва шахсий коллекциялар диққат билан текширилмоқда ва халқаро ҳамкорлик билан ҳуқуқий жараёнлар амалга оширилмоқда.
2025 йилда мамлакатга қайтарилган энг муҳим артефактлардан бири Бурдур провинциясидаги қадимий Бубон қадимий шаҳридан чиққан Марк Аврелийнинг мис ҳайкали бўлиб, у Қўшма Штатлардан олиб келинган.
Экспонат ҳозирда Президент миллий кутубхонасидаги "Археологиянинг олтин даври" кўргазмасида намойиш этилмоқда.
Бундан ташқари, Швейцария билан ҳамкорлик доирасида Санкт-Галлен кантонидан еттита Анатолия артефакти Туркияга қайтарилди. Ибн-и Берреджаннинг 1268 йилга оид "Китоб Шерҳул-Эсма" қўлёзмаси Баҳрайндан ихтиёрий равишда қайтарилди ва 3 июль куни Коньядаги Юсуф Оға қўлёзма кутубхонасига топширилди.
Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтган маросимларда Урарту давридан мис камар, буқа бошли бош кийим, Лидия давридан кумуш флакон, Рим давридан совутдаги император ҳайкали ва 83 та Анатолия тангалари Туркияга қайтарилди.
Эрсой қайтарилган ҳар бир артефакт тарих, хотира ва маданий суверенитетни ҳимоя қилишнинг яққол исботи эканлигини таъкидлади.
— Маданият, санъат ва туризмни босқичма-босқич мустаҳкамлаш орқали биз биргаликда "турк даври"ни яратмоқдамиз, — дея хулоса қилди вазир.
