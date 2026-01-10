Туркия ҳаво қатнови бўйича тарихий рекордини янгилади
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Туркия аэропортлари рекорд даражадаги 247,2 миллион йўловчига хизмат кўрсатди. Бу республика тарихидаги энг юқори кўрсаткич, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ички ва халқаро йўналишларда ўсиш қайд этилди. 2025 йил охирида ҳаво транспортидан фойдаланувчи йўловчилар сони 247,2 миллион кишини ташкил этди, бу 2024 йилга нисбатан 7 фоиздан кўпроқ.
Айниқса декабрь ойи фаол бўлди: бир ой ичида йўловчилар ташиш 17,5 миллион кишидан ва умумий ҳаво қатнови йиллик ҳисобда 11 фоиздан кўпроққа ошди.
Ички йўналишларда йил давомида 101 миллиондан ортиқ йўловчи ташилди, халқаро рейсларда эса тахминан 145 миллион кишига хизмат кўрсатилди. Юк ташиш ҳажми ҳам ошди: Туркия аэропортлари орқали 5 миллион тоннадан ортиқ юк ташиб ўтказилди.
Асосий юк анъанавий равишда Истанбулга тушди. Шаҳарнинг янги аэропорти тахминан 84,5 миллион йўловчига хизмат кўрсатди, Сабиҳа Гёкчен аэропорти эса ўз тарихида биринчи марта 48 миллион йўловчи чегарасидан ошиб кетди.
Дам олиш масканлари ҳудудлари ҳам юқори кўрсаткичларни намойиш этди. Сайёҳлик шаҳарларининг аэропортлари тахминан 63 миллион йўловчини қабул қилди. Анталия яна бир бор бу йўналишда етакчи - йил давомида 39 миллиондан ортиқ кишига хизмат кўрсатилган.