Туркия авиация саноати рекорд даражада ўсишни кўрсатмоқда
ASTANA. Kazinform - Ўтган йилнинг охирига келиб, Туркия фуқаро авиацияси рекорд даражада ўсишни қайд этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Транспорт ва инфратузилма вазири Абдулқодир Уралоглунинг сўзларига кўра, мамлакатдаги йўловчи ва юк ташувчи самолётларнинг умумий сони 800 тага етди.
Бундан ташқари, учувчилар сони ўтган йилга нисбатан 10 фоизга ўсиб, 17 910 кишини ташкил этди.
Фуқаро авиацияси бош бошқармаси маълумотларига кўра, сўнгги 23 йил ичида саноат барча йўналишларда барқарор ўсишни кўрсатди. Хусусан, самолётлар парки кенгайди, йўловчи ва юк ташиш ҳажми ошди, ички ва халқаро йўналишлар тармоғи ривожланди, шунингдек, лицензияланган авиация мутахассислари сони кўпайди.
Вазир шунингдек, Туркиянинг стратегик географик жойлашувига алоҳида эътибор қаратди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакат тўрт соатлик парвоз зонасида тахминан 1,5 миллиард аҳолига эга 67 та мамлакатни ўз ичига олган минтақанинг марказида жойлашган.
Туркия ҳукумати бу афзалликни ўз вақтида ва тўғри баҳолай олди ва авиация соҳасини давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айлантирди.
Расмийларнинг фикрига кўра, соҳанинг жадал ривожланиши нафақат Туркиянинг глобал авиация бозоридаги мавқеини мустаҳкамлайди, балки иқтисодий ўсишга, халқаро савдо ва туризмнинг кенгайишига ҳам туртки беради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркиянинг ҳаво транспорти соҳасидаги тарихий рекордлар ҳақида ёзган эдик.