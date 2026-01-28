Туркий давлатлар фуқаролик муҳофазаси соҳасида ҳамкорликни кучайтиради - Қонун
АSTANА. Kazinform — Бугун ҚР Парламенти Мажилисининг ялпи мажлисида «Туркий давлатлар ташкилотининг Фуқаролик муҳофазаси механизмини яратиш тўғрисидаги келишувни ратификация қилиш тўғрисида»ги Қонун қабул қилинди.
— 2024 йил ноябрида Туркий давлатлар ташкилотининг давлат раҳбарлари кенгашида қабул қилинган қарор асосида фавқулодда вазиятлар идоралари раҳбарлари Фуқаролик муҳофазаси механизмни яратиш тўғрисидаги келишувни имзолаган эди. Мазкур Келишув офатлар ва фавқулодда вазиятларга жавоб бериш, шунингдек, жабрланган давлатга ихтиёрий ёрдам кўрсатишнинг умумий механизмни яратишга қаратилган. Унинг маъмурий иш органлари сифатида Вазирлар кенгаши ва Фуқаролик муҳофазаси механизмининг Котибияти белгиланган. Котибиятнинг штаб-квартираси Истанбул шаҳрида жойлашган бўлиб, уни Вазирлар кенгаши 3 йил муддатга тайинлайдиган Бош котиб бошқаради. Уни ташкил этишга Туркия томони зарур ёрдам кўрсатади, — деди Қозоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазири ўринбосари Кеген Турсинбаев.
Унинг сўзларига кўра, Вазирлар кенгашини Туркий давлатлар ташкилотига раислик қилаётган давлатнинг фавқулодда вазиятлар идораси раҳбари бошқаради. Ҳар йили барча давлатлар 50 минг АҚШ доллари миқдорида бадал тўлайди.
— Бизнинг мамлакатимизнинг молиявий маблағлари Ташқи ишлар вазирлигининг «Қозоғистоннинг халқаро ташкилотларда, халқаро ва бошқа органларда иштирок этиши» 017 бюджет дастури доирасида кўзда тутилган. Бу Келишувни амалга оширишнинг ҳеч қандай салбий оқибатлари йўқ, аксинча йўлга қўйилган тизим туфайли туркий давлатлар ўртасида фуқаролик муҳофазаси соҳасида ўзаро ёрдам ва ҳамкорликни кучайтириш имконини беради, — деди вазир ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркий Давлатлар Ташкилоти ўз байроғини коинотга юбориши ҳақида хабар берган эдик.