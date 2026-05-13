Туркий давлатлар иқтисодий ҳамкорликнинг янги моделини ишлаб чиқмоқдалар — Қазибек Шайх
ASTANA. Kazinform —Туркий давлатлар ташкилоти мамлакатларида иқтисодий ҳамкорликнинг янги архитектураси ишлаб чиқилмоқда, бу минтақанинг глобал бозордаги рақобатбардошлигини ошириши керак. Бу ҳақда ТДТ бизнес форуми доирасида ҚР Кооперативлар ва бошқа иқтисодий ҳамжамиятлар миллий ассоциацияси президенти Қазибек Шайх маълум қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қазибек Шайхнинг сўзларига кўра, ташкилот мамлакатлари энди ягона иқтисодий маконни шакллантириш билан боғлиқ интеграциянинг янги босқичига қадам қўймоқда.
— Биз аллақачон ўз бирлигимизни миллатлар даражасида, маданий бирлик даражасида, анъанавий бирлик даражасида, умумий илдизлар даражасида топдик. Энди глобал дунёда ягона иқтисодий блок сифатида ўз ўрнимизни топиш вақти келди, — деб таъкидлади у.
Маърузачи асосий эътибор ТДТ мамлакатлари ўртасида саноат, истеъмол, вертикал ва горизонтал кооперация бўйича ҳамкорликни ривожлантириш эканлигини таъкидлади.
— Туркий дунё мамлакатлари ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш кейинги кун тартибида турибди, ҳамкорлик механизмлари орқали бирлашиш орқали биз туркий дунёнинг барча мамлакатларини замонавий дунёда юқори рақобатбардош қилишимиз мумкин, — деди Қазибек Шайх.
Бундан ташқари, Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги кооперацияси тўғрисидаги қонунчиликка ўзгартириш киритиш бўйича ишлар давом этмоқда. Маърузачининг сўзларига кўра, Президентнинг топшириғига биноан тегишли ўзгартиришлар сентябрь ойига қадар тайёрланиши керак.
— Кооперативларда ерга хусусий мулк ҳуқуқининг ўтказилишининг олдини олиш механизмлари ишлаб чиқилмоқда. Иккинчидан, қишлоқ хўжалиги кооперациясини ривожлантиришни рағбатлантирувчи солиқ механизмларини тартибга солиш мавжуд, — деди у.