Туркистонлик фермерлар Россияга эрта пишадиган карам экспорт қилмоқда
ASTANA. Kazinform – «Қылышбек» фермер хўжалиги Россия бозорига “Пекинка” карамининг биринчи партиясини экспорт қилди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу йил фермер хўжалиги 4 гектар майдонга эртапишар карам экди. Ишда томчилатиб суғориш каби замонавий қишлоқ хўжалиги технологиялари қўлланиляпти. Бу тежамкорликни ва меҳнат самарадорлигини оширади. 120 тонна маҳсулот ишлаб чиқариш режалаштирилган.
Мақтаарал туманида жами 1404 гектар сабзавот экинлари экилган. Шундан 1016 гектари машҳур "Ринда", "Пекин" ва "Пандион" карам навларига тегишли.
Маҳсулот нафақат ички бозорда, балки Россия ва Европа мамлакатларида ҳам юқори баҳоланяпти.
Масалан, ўтган йили Мақтаарал туманида 520 гектар майдонда 11 минг тонна карам етиштирилди, унинг катта қисми Россия ва Беларусга экспорт қилинди.
Шуни таъкидлаш керакки, Туркистон вилояти қишлоқ хўжалиги секторининг асосий хусусиятларидан бири ер ресурсларидан самарали фойдаланишдир. Эрта пишган карам йиғиб олингандан сўнг, бир хил майдонларга сабзавот экинлари, пахта, маккажўхори ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари экилади. Бу йилига икки, баъзи ҳолларда уч марта ҳосил олиш имконини беради.