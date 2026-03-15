Туркистон вилоятидаги тарихий лаҳзалар: 37 мингдан ортиқ ёшлар биринчи марта овоз беради
TÜRKISTAN. Кazinform – Туркистон вилоятида республика референдуми юқори фаоллик билан ўтказилмоқда.
Бу сафарги сиёсий кампаниянинг асосий хусусияти ҳудуд ёшларининг сиёсий жараёнларга бўлган алоҳида қизиқиши ва фаоллигидир.
Бугун, соат 07:00 ҳолатига кўра, ҳудуд бўйлаб 947 та сайлов участкаси иш бошлади. Улардан 26 таси ёпиқ форматда ишламоқда.
Вилоятда сайловчилар рўйхатидаги 1 187 257 фуқаро (вилоят аҳолисининг 55,4%) орасида ёшларнинг улуши юқори.
Хусусан, бу йил 37 796 ёш фуқаро биринчи марта референдумда овоз бериш имкониятига эга бўлди.
— Ёшлар учун бу шунчаки овоз бериш эмас, балки мамлакат келажагига масъулиятли ёндашув йўлидаги биринчи катта қадамдир. Уларнинг фаолияти ҳудудда сиёсий маданиятнинг ўсиб бораётганидан далолат беради, — дейди 133-участка референдум комиссияси раиси Гулнар Башбенова.
Эслатиб ўтамиз, референдум участкалари соат 20:00 гача очиқ бўлади. Участкаларда ҳар бир биринчи марта овоз берган шахсга эсдалик совғаларини топшириш анъанаси давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда янги Конституция лойиҳаси бўйича умумхалқ референдуми бошланди.