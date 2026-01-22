Туркистон вилоятида замонавий буғдойни қайта ишлаш заводи ишга туширилди
TÚRKІSTAN. Kazinform – Туркистон вилоятида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини янада қайта ишлаш бўйича жадал ишлар олиб борилмоқда. Мақсад - экспортни кўпайтиришдир.
Тулкибас туманида «MK ALTYN NAN» МЧЖ ун тегирмони заводи таъмирланиб, фойдаланишга топширилди. Муҳим тегирмон мажмуасининг иши билан Туркистон вилояти ҳокими Нуралхан Кўшеров махсус танишди.
Вилоят раҳбари тегирмон мажмуаси ходимлари билан учрашувда минтақада агросаноат мажмуасини ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашга қаратилган лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, бундай ишлаб чиқариш корхоналарининг ишга туширилиши минтақа иқтисодиётини мустаҳкамлайди, янги иш ўринларини яратади ва аҳолининг фаровонлигини оширади.
“Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ўзининг Мурожаатномаларида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва маҳсулотларни қайта ишлаш улушини ошириш бўйича кўрсатмалар берган эди. Ишга туширилаётган ушбу мажмуа маҳаллий даражада ушбу аниқ вазифаларни амалга оширишнинг яққол намунасидир. Модернизация қилинган корхона - минтақанинг ишлаб чиқариш салоҳиятини оширадиган ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашга йўл очадиган муҳим лойиҳадир. Мен модернизация қилинган завод юқори сифатли ва рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришига ва минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига туртки беришига ишонаман. Ушбу лойиҳани амалга оширишга ҳисса қўшган инвесторларга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Лойиҳани кенгайтиришни қўллаб-қувватлашга тайёрмиз”, – деди Нуралхан Кўшеров.
Ушбу корхона буғдой маҳсулотларини қайта ишлашга ихтисослашган. Завод дастлаб 1986 йилда ишга туширилган ва 2018 йилда ёпилган. 2024 йил декабрь ойида корхона тўлиқ таъмирланиб, ишлаб чиқариш қуввати ва технологик имкониятлари оширилди. Шу билан бирга, давлат кўмагида кредит олинди. Ҳозирда завод йилига 120 минг тонна буғдой маҳсулотларини қайта ишлаш имкониятига эга. Корхонада 140 киши доимий иш билан таъминланган. Тегирмон мажмуаси раҳбарияти лойиҳани кенгайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ниятида.
Тулкибасда ишлаб чиқарилган ун Қозоғистон Республикасининг ички бозорига йўналтирилади, шунингдек, Ўзбекистон, Туркманистон ва Афғонистонга экспорт қилинади. Тулкибас туманида ишга туширилган ушбу завод минтақада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришга ҳисса қўшади.