Туркистон вилоятида қиймати 9 млрд тенгелик паррандачилик фабрикаси қурилади
TÚRKІSTAN. Kazinform – Келгуси йилда вилоятда умумий қиймати 9 миллиард тенге бўлган замонавий паррандачилик фермаси қуриш бўйича йирик сармоявий лойиҳа амалга оширилади.
Қишлоқ хўжалиги вазирлигидан маълум қилишларича, паррандачилик фермаси икки йўналишда фаолият юритади: гўштли бройлер ва тухум етиштириш.
Лойиҳа доирасида бир ишлаб чиқариш циклида 60 минг бош бройлер етиштириш режалаштирилган бўлиб, бу йилига 1 минг 401 тоннага яқин парранда гўшти ишлаб чиқариш имконини беради.
Бундан ташқари, 120 минг тухум қўювчи товуқ боқилиб, йиллик ишлаб чиқариш ҳажми 34,9 миллион дона тухумни ташкил этади.
Инвестор лойиҳани ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштиради. Корхона қурилиши 2026–2028 йилларда босқичма-босқич амалга оширилади. Янги мажмуа вилоят агросаноат тармоғининг муҳим объектларидан бирига айланади ва ички бозорни сифатли паррандачилик маҳсулотлари билан таъминлашга хизмат қилади.
Таъкидлаш жоизки, Жамбил вилоятида йилига 70 минг тонна парранда гўштини қайта ишловчи корхона ишга туширилди.
Жорий йилнинг ўн ойида етиштирилган парранда гўшти ҳажми 7,2 фоизга ошди.