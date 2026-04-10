Туркистон вилоятида экинларни сув билан таъминлаш муаммоси қандай ҳал қилинмоқда
TÜRKISTAN. Кazinform — Сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш орқали ҳудуднинг қишлоқ хўжалиги соҳасида сув сарфини камайтириш режалаштирилган.
Вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси маълумотларига кўра, бу йил ҳудудда 919 минг гектар ерга қишлоқ хўжалиги экинларини экиш режалаштирилган. Бу ўтган йилга нисбатан 8 минг гектарга кўп. Шундан 536 минг гектарига ёзги экинлар, 208 минг гектарига кузги экинлар ва 175 минг гектарига озуқа экинлари экилади.
Вилоятнинг иқлим хусусиятлари туфайли баҳорги дала ишлари январь ойида бошланган. Ҳозирда ҳудудда режалаштирилган 536 минг гектар майдондан 92 минг гектарига ёзги экинлар экилган.
— Ишлаб чиқариш ҳажмини икки баравар ошириш бўйича йўл харитаси доирасида бу йил бир қатор экинларнинг экиш ҳажми оширилади. Масалан, пахта 17 минг гектарга, маккажўхори 15 минг гектарга ва мақсари 16 минг гектарга кўпаяди. Сув истеъмолини камайтириш учун шоли майдони 7 минг гектарга қисқартирилиб, тахминан 3,5 минг гектарга етади, — деди вилоят қишлоқ хўжалиги бошқармаси бошлиғи ўринбосари Алибек Плалов.
Сув таъминоти масаласи ҳудудда ҳар йили долзарб бўлиб қолмоқда. Бу йил қишлоқ хўжалиги экинлари учун зарур бўлган оқова сув миқдори 3,8 миллиард кубометр этиб белгиланган. Бу ўтган йилга нисбатан 200 миллион кубометрга кам.
— Вилоятда умумий сиғими 8,8 миллиард кубометр бўлган 42 та сув омбори мавжуд. Ҳозирда сув омборларида тўпланган сув ҳажми меъёрий даражада, яъни 87 фоизни ташкил этади. Асосий Шардара сув омбори 100 фоиз тўлган. Бўген ва Қосқорған сув омборларининг тўлдирилиши эса 99 фоизга етди. Қолган сув омборлари ёғингарчиликни ҳисобга олган ҳолда вегетация мавсуми бошланишидан олдин тўлдирилиши мумкин, — деди у.
Бундан ташқари, ҳудуддаги 50 минг гектар ерда сувни тежайдиган технологиялар жорий этилади. Натижада, ушбу усуллар қўлланиладиган ер майдони 164 минг гектарга етади ва 280,6 миллион кубометр сув тежалади.
Бошқарма маълумотларига кўра, баҳорги дала ишлари учун зарур ёқилғи, молиявий ёрдам ва минерал ўғитлар ўз вақтида ажратилмоқда. Керакли захира етарли.
— Баҳорги дала ишлари учун 52,5 минг тонна чегирмали ёқилғи ажратилди. Чегирмали нарх 1 литр учун 281 тенге ташкил қилади. Бу бозор нархидан 15 фоизга арзонроқ, — деди Алибек Плалов.
Эслатиб ўтамиз, сув танқислиги ва иқлим босими шароитида агросектор қандай бардош бериши ҳақида хабар берган эдик.