    11:10, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Туркистонликлар кўп қаватли уйни давлат байроғи билан безатди

    TÜRKISTAN. Кazinform — Туркистонда Мустақиллик куни муносабати билан безатилган кўп қаватли уйнинг кўриниши кўпчиликнинг қалбини забт этди.

    байроқ
    Фото: Туркистон шаҳар ҳокимлиги

    Бу эзгу иш аҳоли томонидан юртга ҳурмат билан амалга оширилди. Шаҳарнинг 1-туманида жойлашган 3-кўп қаватли уй аҳолиси ўз уйларини давлат рамзлари, озодлик учун курашчилар тасвирлари ва байрамона элементлар билан безатдилар.

    Декабрь воқеаси қаҳрамонлари
    Фото: Туркистон шаҳар ҳокимлиги
    3-уй
    Фото: Туркистон шаҳар ҳокимлиги

    Ташаббускор кўп қаватли уйда яшовчи Гулназ Ўринтаева қайси соҳада ишламаслигимиздан қатъи назар, мустақилликни қадрлашимиз керак, деган фикрни билдирди.

    уй
    Фото: Туркистон шаҳар ҳокимлиги
    уй
    Фото: Туркистон шаҳар ҳокимлиги

     

    — ​​Мамлакатимиз мустақиллиги осонликча келмади. Биз буни, айниқса, ўсиб келаётган ёшлар чуқурроқ тушунишимиз керак. Ташаббус шу ниятдан келиб чиқди. Қўшниларим бу ҳаракатни дарҳол қўллаб-қувватладилар. Фақатгина ушбу кўп қаватли уйда 20 дан ортиқ бола яшайди. Агар фарзандларимиз ватанпарвар ва билимли бўлиб улғайса, мустақиллигимиз абадий бўлади, — деди у.

    Туркистон Мустақиллик байрами Жамият Ҳудудлар
