Туркистонликлар кўп қаватли уйни давлат байроғи билан безатди
TÜRKISTAN. Кazinform — Туркистонда Мустақиллик куни муносабати билан безатилган кўп қаватли уйнинг кўриниши кўпчиликнинг қалбини забт этди.
Бу эзгу иш аҳоли томонидан юртга ҳурмат билан амалга оширилди. Шаҳарнинг 1-туманида жойлашган 3-кўп қаватли уй аҳолиси ўз уйларини давлат рамзлари, озодлик учун курашчилар тасвирлари ва байрамона элементлар билан безатдилар.
Ташаббускор кўп қаватли уйда яшовчи Гулназ Ўринтаева қайси соҳада ишламаслигимиздан қатъи назар, мустақилликни қадрлашимиз керак, деган фикрни билдирди.
— Мамлакатимиз мустақиллиги осонликча келмади. Биз буни, айниқса, ўсиб келаётган ёшлар чуқурроқ тушунишимиз керак. Ташаббус шу ниятдан келиб чиқди. Қўшниларим бу ҳаракатни дарҳол қўллаб-қувватладилар. Фақатгина ушбу кўп қаватли уйда 20 дан ортиқ бола яшайди. Агар фарзандларимиз ватанпарвар ва билимли бўлиб улғайса, мустақиллигимиз абадий бўлади, — деди у.