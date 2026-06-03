Триатлон: Хитойдаги ОЧда иштирок этадиган қозоғистонлик спортчилар маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Триатлон бўйича Осиё чемпионати Хитойнинг Сюйчжоу шаҳрида бўлиб ўтади. Спортчилар қитъа чемпионатида учта ёш тоифасида беллашадилар.
Мусобақачилар "суперспринт" йўналиши бўйича катталар, ўсмирлар ва 15 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида совринли ўринлар учун курашадилар.
Бутунжаҳон триатлон халқаро федерацияси маълумотларига кўра, Қозоғистон жамоасининг дастлабки рўйхати қуйидагича:
Катталар: Арлан Жанабай, Темирлан Темиров, Дарин Қонисбаев, Егор Крупяков, Александр Тен, Аян Бейсенбаев, Диана Ержанова.
Ўсмирлар: Гор Депершмидт, Рамазан Айнегов, Еламан Балабаев, Алҳам Мурат, Калерия Шнейдер, Алуа Нурмуҳамет.
15 ёшгача: Матвей Павлов, Ҳайдар Исмоилбаев, Айтуған Кумикбаев, Александр Суховольский, Алтинай Нурланқизи, Ясмина Бузуртанов.
Осиё чемпионати 13-14 июнь кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистондаги халқаро турнирда иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати маълум қилинди.