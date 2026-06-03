KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Триатлон: Хитойдаги ОЧда иштирок этадиган қозоғистонлик спортчилар маълум бўлди

    ASTANА. Кazinform – Триатлон бўйича Осиё чемпионати Хитойнинг Сюйчжоу шаҳрида бўлиб ўтади. Спортчилар қитъа чемпионатида учта ёш тоифасида беллашадилар.

    триатлон
    Фото: МОҚ

    Мусобақачилар "суперспринт" йўналиши бўйича катталар, ўсмирлар ва 15 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида совринли ўринлар учун курашадилар.

    Бутунжаҳон триатлон халқаро федерацияси маълумотларига кўра, Қозоғистон жамоасининг дастлабки рўйхати қуйидагича:

    Катталар: Арлан Жанабай, Темирлан Темиров, Дарин Қонисбаев, Егор Крупяков, Александр Тен, Аян Бейсенбаев, Диана Ержанова.

    Ўсмирлар: Гор Депершмидт, Рамазан Айнегов, Еламан Балабаев, Алҳам Мурат, Калерия Шнейдер, Алуа Нурмуҳамет.

    15 ёшгача: Матвей Павлов, Ҳайдар Исмоилбаев, Айтуған Кумикбаев, Александр Суховольский, Алтинай Нурланқизи, Ясмина Бузуртанов.

    Осиё чемпионати 13-14 июнь кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, Мўғулистондаги халқаро турнирда иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати маълум қилинди.

    Осиё чемпионати МОҚ Триатлон Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф