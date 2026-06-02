Мўғулистондаги халқаро турнирда иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати маълум қилинди
ASTANА. Кazinform – Бирлашган кураш дунёси (UWW) Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида бўлиб ўтадиган кураш бўйича халқаро рейтинг турнирида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
Нуфузли мусобақада қозоғистонлик курашчилар ҳам иштирок этади. Миллий терма жамоа рўйхати қуйида келтирилган.
Юнон-рум кураши
63 кг гача: Досжан Ўтепқалиев, Еркебулан Ардақов
97 кг гача: Нурасил Аманали
130 кг гача: Алишер Ерғали, Олжас Сирлибай
Эркин кураш
57 кг гача: Абзал Ўкенов, Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев
61 кг гача: Асил Айтақин, Қалмухан Турмаханбет
65 кг гача: Айбек Айтбеков, Ибрагим Магомадов, Ўсимжан Дастанбек
70 кг гача: Родион Анчугин, Санжар Досжанов, Ерлан Шакишов
74 кг гача: Нурданат Айтанов
79 кг гача: Мансур Куанған, Шамил Ўжаев
86 кг гача: Болат Сақаев
92 кг гача: Алматбек Аманбек, Азамат Даулетбеков
97 гача 125 кг: Нурдаулет Бекенов
125 кг гача: Едиге Қасимбек
Аёллар кураши
50 кг гача: Зейнеп Баянова
53 кг гача: Марал Танирбергенова
55 кг гача: Лаура Алмағанбетова
57 кг гача: Нилуфар Раимова
68 кг гача: Ирина Казюлина, Жамила Бақбергенова
76 кг гача: Эльмира Сиздиқова, Гулмарал Еркебаева
Шуни таъкидлаш керакки, халқаро турнир 4-7 июнь кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик курашчилар Вьетнамда бўлиб ўтган Осиё чемпионатида тўртта медални қўлга киритди.