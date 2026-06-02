KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Мўғулистондаги халқаро турнирда иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати маълум қилинди

    ASTANА. Кazinform – Бирлашган кураш дунёси (UWW) Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида бўлиб ўтадиган кураш бўйича халқаро рейтинг турнирида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.

    кураш
    Фото: ҚР МОҚ

    Нуфузли мусобақада қозоғистонлик курашчилар ҳам иштирок этади. Миллий терма жамоа рўйхати қуйида келтирилган.

    Юнон-рум кураши

    63 кг гача: Досжан Ўтепқалиев, Еркебулан Ардақов

    97 кг гача: Нурасил Аманали

    130 кг гача: Алишер Ерғали, Олжас Сирлибай

    Эркин кураш

    57 кг гача: Абзал Ўкенов, Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев

    61 кг гача: Асил Айтақин, Қалмухан Турмаханбет

    65 кг гача: Айбек Айтбеков, Ибрагим Магомадов, Ўсимжан Дастанбек

    70 кг гача: Родион Анчугин, Санжар Досжанов, Ерлан Шакишов

    74 кг гача: Нурданат Айтанов

    79 кг гача: Мансур Куанған, Шамил Ўжаев

    86 кг гача: Болат Сақаев

    92 кг гача: Алматбек Аманбек, Азамат Даулетбеков

    97 гача 125 кг: Нурдаулет Бекенов

    125 кг гача: Едиге Қасимбек

    Аёллар кураши

    50 кг гача: Зейнеп Баянова

    53 кг гача: Марал Танирбергенова

    55 кг гача: Лаура Алмағанбетова

    57 кг гача: Нилуфар Раимова

    68 кг гача: Ирина Казюлина, Жамила Бақбергенова

    76 кг гача: Эльмира Сиздиқова, Гулмарал Еркебаева

    Шуни таъкидлаш керакки, халқаро турнир 4-7 июнь кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз,  қозоғистонлик курашчилар Вьетнамда бўлиб ўтган Осиё чемпионатида тўртта медални қўлга киритди.

    Эркин кураш кураш Юнон-рум кураши Мўғулистон Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф