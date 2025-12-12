Трампнинг "тинчлик режаси" Парижда Европа давлатлари иштирокида муҳокама қилинади
ASTANА. Каzinform — АҚШ вакиллари 13 декабрь куни Парижда Дональд Трамп томонидан таклиф қилинган "тинчлик режаси"ни муҳокама қилиш учун Украина, Франция, Германия ва Буюк Британиянинг юқори лавозимли амалдорлари билан учрашадилар, деб хабар беради Axios.
Музокаралар Трампнинг Франция президенти Эммануэль Макрон, Германия канцлери Фридрих Мерц ва Буюк Британия бош вазири Кир Стармер билан телефон орқали қўнғироқларидан сўнг режалаштирилган.
Нашрнинг хабар беришича, тўртта давлат делегацияларини уларнинг миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчилари ифодалайди. Бироқ, Трампнинг миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси бўлиб ишлайдиган Давлат котиби Марко Рубио иштирок этадими ёки йўқми номаълум.
Рубио илгари Женева музокараларида АҚШ делегациясига раҳбарлик қилган, махсус элчи Стив Уиткофф ва Трампнинг маслаҳатчиси Жаред Кушнер эса ҳозирда Украина билан мулоқотга раҳбарлик қилмоқда.
Бир кун олдин Украина АҚШга ўзининг тинчлик режасининг янгиланган версиясини тақдим этган эди. Ҳужжатда ҳудудий низоларни ҳал қилиш бўйича янги таклифлар, шунингдек, Россия ҳарбийлари назорати остидаги Запорожье атом электр станцияси билан боғлиқ масалалар мавжуд.