Трампнинг «олтин виза» дастурига атиги 338 та ариза келиб тушган
ASTANA. Kazinform — АҚШ президент маъмурияти апрель ойи охирида Дональд Трамп томонидан 2025 йил декабрь ойида ишга туширилган "олтин виза" дастурига аризалар бўйича маълумотларни эълон қилди. Трамп дастурни бадавлат одамлар учун АҚШ фуқаролигини олишнинг тезкор йўли сифатида тақдим этди. "Олтин виза" нархи 1 миллион доллардан бошланади, деб ёзади Meduza.
Апрель ойи охиригача «олтин виза» учун 338 та ариза келиб тушган. Ариза берувчилардан атиги 165 нафари қайтарилмайдиган 15 минг долларлик рўйхатдан ўтиш тўловини тўлаган. Ва улардан фақат 59 нафари кейинги босқичга - АҚШ Ички хавфсизлик департаментига ҳужжатларни топширишга ўтган.
The Washington Post газетасининг ёзишича, иммиграция бўйича адвокатлар ўз мижозларини "олтин виза" дастурида иштирок этишдан бош тортишга ундамоқда. Бунинг сабаби, дастур Конгресс томонидан тасдиқланмаган ва президент фармони билан бекор қилиниши мумкин.
Бундан ташқари, дастур суд жараёнларига тўла ва хорижий инвесторлар учун бошқа иммиграция дастурларига нисбатан солиқ имтиёзларини бермайди.
The Washington Post дастур билан ишлашни истамайдиган адвокатлар қаторида Майкл Уайлдсни ҳам тилга олди. У ўша пайтдаги АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трамп ва унинг ота-онасига АҚШ фуқаролигини олишга ёрдам берган.