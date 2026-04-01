Трампнинг Майамидаги осмонўпар биноси: президент кутубхонаси қандай кўринишга эга бўлади
ASTANA. Kazinform – АҚШ президенти Дональд Трамп Майами шаҳрининг марказида қуриладиган келажакдаги президент кутубхонасининг дастлабки эскизларини тақдим этди, деб хабар беради NBC.
Бино томида "игна" бўлган шиша осмонўпар бино, эгасининг исми ёзилган олтин қопламали жабҳа ва биринчи қаватда Boeing 747 самолети (Қатар ҳукумати совғаси) дан иборат.
Лойиҳа Трамп президентлиги давридаги интерьерларнинг нусхаларини ўз ичига олади: Овал кабинет, "Президент шон-шараф хиёбони" жойлашган Ғарбий колоннада ва бал учун зал.
Лойиҳа Bermello Ajamil архитектура ва муҳандислик фирмаси томонидан ишлаб чиқилмоқда. 67 миллион доллардан ортиқ қийматга эга бўлган майдон шаҳарнинг қирғоқ бўйида, Trump National Doral курорти яқинида жойлашган.
Аввалроқ федераль суд ушбу ерни маҳаллий коллеждан штатга ўтказишни тўсиб қўйган эди, бироқ декабрь ойида суд даъвони рад этди ва лойиҳани давом эттиришга рухсат берди.
Трамп кутубхонани Флоридада яшовчи кубаликлар жамоаси учун муҳим ёдгорлик бўлган Озодлик минорасидан устун қўйиб, шаҳарнинг янги рамзига айлантирмоқчи.
Truth Social нашрдаги постида Трамп Президент кутубхонаси жамғармасига унинг қурилишини қўллаб-қувватлаш учун хайрия қилиш ҳаволасини жойлаштирди.
Аввалроқ, Флорида штатидаги Палм-Бич халқаро аэропортини Дональд Трамп шарафига қайта номлаш тўғрисидаги қонун лойиҳаси маъқуллангани ҳақида хабар берган эдик.