19:40, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Трампнинг махсус вакили келаси ҳафта Москвага келади
ASTANA. Kazinform - АҚШ президенти элчиси Стивен Уиткоффнинг келаси ҳафта Москвага ташриф буюриши ҳақида дастлабки келишувга эришилди. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди, дея хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.
“Уиткоффга келсак, айтишим мумкинки, у келаси ҳафта Москвага келиши ҳақида дастлабки келишувга эришилди”, — деди Кремль матбуот котиби.
Ушаков, шунингдек, Россияга АҚШ президентининг махсус вакилидан ташқари, АҚШ маъмуриятининг Украина ишларига алоқадор қатор вакиллари ҳам келишини қўшимча қилди.