Трампнинг мағлубияти: АҚШ Олий суди туғилиш орқали фуқаролик олиш ҳуқуқини қўллаб-қувватлади
ASTANА. Кazinform – АҚШ Олий суди мамлакатда туғилган одамлар учун автоматик фуқаролик ҳуқуқини қўллаб-қувватлади. Бу ҳуқуқ президент Дональд Трамп томонидан қаттиқ чекланган эди, деб хабар беради BBC.
Олий суд Трампнинг фармонини бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилди. Олти судья қарорни қўллаб-қувватлади, учтаси эса унга қарши овоз берди.
Дональд Трамп ўтган йилнинг январь ойида, лавозимга киришганидан кўп ўтмай, туғилиш орқали фуқаролик олиш ҳуқуқини чекловчи фармонни имзолади. Фармон имзолангандан сўнг дарҳол Демократик партия томонидан назорат қилинадиган бир нечта штатлар ва шаҳарлар уни бекор қилиш учун судга мурожаат қилишди.
Учта федерал судья фармонни блокировка қилишга уринди, аммо уларнинг қарорлари кейинчалик АҚШ Олий суди томонидан бекор қилинди. Натижада, бир нечта даъволар битта ишга бирлаштирилди ва Олий суд сешанба куни ўзининг якуний қарорини чиқарди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу иш Дональд Трамп учун алоҳида аҳамиятга эга эди.
Апрель ойида у шахсан Олий суд мажлисида иштирок этди, суд залида ўтирди, АҚШ Бош прокурори Жон Сауэр маъмурият позициясини тақдим этди. Ўша пайтда танқидчилар президентнинг чиқишини ишни кўриб чиқаётган судьяларга таъсир ўтказишга уриниш сифатида кўриб, бундай ҳаракат ноўрин эканлигини айтишган.
Эслатиб ўтамиз, Трамп маъмурияти АҚШ фуқаролигини олиш нархини 80 фоизга оширишни таклиф қилди.