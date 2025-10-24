Трамп криптовалюта биржаси асосчисини афв этди
ASTANA. Kazinform - Президент Дональд Трамп Binance криптовалюта биржаси асосчиси Чанпэн Чжаони афв этди, деб хабар беради Kazinform CBS Newsга таяниб.
Чанпэн Чжао 2023 йил ноябрь ойида биржа бош директори лавозимида ишлаган пайтида пул ўзлаштиришга ёрдам берганликда айбини тан олди. 2024 йил апрель ойида ҳукм чиқарилгандан сўнг, Чжао тўрт ойлик қамоқ жазосини ўтаб, 50 миллион доллар жарима тўлади ва унинг компанияси 3,4 миллиард доллар жаримага тортилди, ҳамда комапнияга Қўшма Штатларда фаолият юритиш тақиқланди. Чанпэн Чжаонинг ўзи эса 2024 йил сентябрь ойида озод этилганди.
Президент Трамп ўзининг конституциявий ваколатларидан фойдаланиб, Байден маъмурияти томонидан криптовалютага қарши “уруш” доирасида таъқиб қилинган Чжаони авф этди, дейилади Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Ливиттнинг баёнотида.
Оқ уйнинг фикрича, криптовалюта саноатини жазолашга интилиб, Байден маъмурияти ҳеч қандай фирибгарлик айбловлари ёки аниқ жабрланувчилар мавжуд
бўлмаганига қарамай, Чжаони таъқиб қилган.
Forbes маълумотларига кўра, Чжаонинг соф бойлиги тахминан 86 миллиард долларни ташкил этади. У 2017 йилда Binance компаниясига асос солган Чжао ҳали ҳам биржанинг аксарият қисмига эгалик қилади. Ушбу афв Binance компаниясига АҚШ бозорига қайтиш имконини беради.
Чжао ва Binance шунингдек Трамп оиласининг криптовалюта саноатига қўйган инвестициялари билан ҳам боғлиқ. Трампнинг ўғиллари Эрик ва кичик Дональд ўтган йили биргаликда World Liberty Financial номли компанияга асос солганлар.
Аввалроқ Дональд Трампнинг оилавий компанияси World Liberty Financial янги криптовалюта WLFI чиқаргани ҳақида хабар берилган эди.