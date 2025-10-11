09:15, 11 Октябрь 2025 | GMT +5
Трамп Исроил Кнессетига мурожаат қилади
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйдаги брифингда Ғазо секторидаги ХАМАСнинг гаровга олинганлари душанба куни озод этилишини маълум қилди. Бу ҳақда ANEWZ хабар берди.
Трамп матбуот анжуманида 13 октябрда Қоҳирага, сешанба куни эса АҚШга қайтишдан олдин Исроил Кнессетига ташриф буюришни режалаштирганини айтди.
Бу Исроил ҳукумати қолган барча гаровга олинганларни озод қилиш қоидаларини ўз ичига олган сулҳ битимини тасдиқлаганидан кейин содир бўлди. АҚШ билан келишув Ғазо секторидаги икки йилдан бери давом этаётган можарога барҳам бериш йўлидаги катта қадам сифатида кўрилмоқда.
Трамп келишув муваффақиятли амалга оширилса, минтақада мустаҳкам тинчлик ўрнатиш имконияти пайдо бўлишига ишонч билдирди.