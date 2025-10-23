Трамп ҳозирча Будапештда Путин билан учрашмаслигини айтди
"Биз президент Путин билан учрашувни бекор қилдик. Буни ҳозирча тўғри қарор деб ўйламаган эдим. Бу биз кутгандек бўлмаслигини ҳис қилдим. Шунинг учун ҳам учрашувни бекор қилдим. Аммо биз буни келажакда албатта ўтказамиз", — деди АҚШ раҳбари Оқ уйда НАТО Бош котиби Марк Рютте билан учрашувдан сўнг журналистларга.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Трамп Россия президенти Владимир Путин билан учрашиш ёки учрашмаслик борасида ҳали қарор қабул қилинмаганини айтганди. Кейинроқ у Будапештда музокаралар ўтказиш имкониятини кўриб чиқаётгани ва яқин кунларда якуний қарор қабул қилинишига аниқлик киритди.
Ғарб матбуоти хабарларига кўра, музокараларга тайёргарлик вақтинча тўхтатилган. Бунга томонларнинг Украинадаги можаро бўйича позицияларидаги фарқлар сабаб бўлган. Reuters ва CBS News хабарларига кўра, Оқ уй вакиллари икки давлат раҳбарларининг учрашуви “яқин вақтда режалаштирилмаганини” тасдиқлаган.
Эслатиб ўтамиз, 16 октябрь куни Дональд Трамп ва Владимир Путин икки соатга яқин телефон орқали гаплашган эди. Суҳбат чоғида Украина масаласи бўйича музокараларнинг иккинчи раундини ўтказиш учун Будапештда учрашиш имкониятини кўриб чиқишга келишиб олдилар.
Шунингдек, Трампнинг икки кун ичида Будапештда Путин билан учрашуви ҳақида баёнот бериши кутилаётгани ҳақида хабар берган эдик.