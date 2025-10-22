Трампнинг икки кун ичида Будапештда Путин билан учрашуви ҳақида баёнот бериши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform – АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан Будапештда бўлиши мумкин бўлган учрашув ҳақидаги қарори яқин икки кун ичида эълон қилинишини маълум қилди, дея хабар беради Kazinform ТАСС агентлигига таяниб.
Бу ҳақда Трамп сешанба куни Оқ уйда журналистлар билан суҳбатда айтди.
Журналистлар ундан Россия президенти билан эҳтимолий учрашув ҳақидаги фикрига изоҳ беришни сўраган. Бундан аввал у «вақтни бекорга сарфлашни хоҳламаслигини» айтган эди. Бироқ Трамп бу сўзлари таҳрифланганини айтиб, қуйидагича жавоб қайтарди:
«Мен ҳеч нарса демадим. Бу (учрашув) вақтни бекорга сарфлаш билан тенг бўлади, деб мен айтмаганман», — деди Оқ уй раҳбари.
Шунингдек, у айни пайтда бу йўналишда кўплаб жараёнлар амалга оширилаётганини таъкидлади.
"Яқин икки кун ичида бу масала бўйича ўз ҳаракатларимизни эълон қиламиз. Ҳозир бу йўналишда кўп ишлар бўляпти", - дея қўшимча қилди Трамп.
Эслатиб ўтамиз, Зеленский Трамп ва Путиннинг Будапештдаги учрашувида иштирок этишга тайёр эканлиги ҳақида хабар берган эдик.