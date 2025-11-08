Трамп АҚШнинг Марказий Осиё мамлакатлари билан ажойиб муносабатлари бошланганлигини маълум қилди
ASTANА. Кazinform – АҚШ Президенти Дональд Трамп Вашингтонда бўлиб ўтган C5+1 саммити натижалари ҳақида фикр билдирди, деб хабар беради Кazinform.
- Кеча Оқ уйда бешта ажойиб давлат президентлари: Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, Қирғизистон президенти Садир Жапаров ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов иштирокида саммитга мезбонлик қилиш мен учун катта шараф бўлди, - деб таъкидлади Трамп Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида.
АҚШ президенти ўттиз йил давомида ўзидан олдинги раҳбарлар Европа, Осиё ва Яқин Шарқ чорраҳасида жойлашган ва муҳим минераллар, углеводородлар ва инсон истеъдодига бой стратегик минтақа бўлган Марказий Осиё мамлакатларига етарлича эътибор бермаганликларини таъкидлади. Трамп "тўлиқ иштирок этиш" ниятини таъкидлади.
- C5+1 платформасининг 10 йиллигини нишонлаш учун биз авиация, муҳим минераллар, қишлоқ хўжалиги, темир йўл, автомобилсозлик ва технология соҳаларида ўн минглаб америкалик иш ўринларини қўллаб-қувватлайдиган миллиардлаб долларлик тижорат шартномаларини имзоладик. Бизнинг саммитимиз Қўшма Штатлар ва Қозоғистон, Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон Республикаси ва Туркманистон ўртасидаги ажойиб янги муносабатларнинг бошланишини белгилаб берди! - деб ёзган Доналд Трамп.
Эслатиб ўтамиз, C5+1 мамлакатлари иқтисодий ҳамкорлик тўғрисида декларация имзолагани ҳақида хабар берган эдик.