Трамп АҚШда сўнгги 50 йилдаги илк нефтни қайта ишлаш заводи қурилишини маълум қилди
ASTANA. Kazinform - АҚШда 50 йилдан кейин илк нефтни қайта ишлаш заводи қурилади. Лойиҳани Техас штатининг Браунсвилл шаҳрида America First Refining амалга оширади. Бу ҳақда Дональд Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида ёзди.
Инвестиция тахминан 300 миллиард долларга баҳоланмоқда. Лойиҳага ҳиндистонлик ҳамкорлар, жумладан, энг йирик хусусий энергетика компанияси Reliance ҳам жалб этилади. Янги нефтни қайта ишлаш заводи АҚШ бозорини таъминлаш ва нефть маҳсулотларини экспорт қилишга қаратилган бўлиши керак.
“Америка ҳақиқий энергетика устунлигига қайтмоқда”, - деди АҚШ президенти.
Заводнинг ишга туширилиши АҚШда энергия ишлаб чиқаришни кўпайтириши, минглаб иш ўринларини яратиши ва Жанубий Техас минтақасига катта иқтисодий фойда келтириши керак.
“Браунсвилл портидаги янги нефтни қайта ишлаш заводи АҚШ бозорларини таъминлайди, миллий хавфсизлигимизни мустаҳкамлайди, Америка энергия ишлаб чиқаришни кўпайтиради, миллиардлаб доллар иқтисодий фойда келтиради ва дунёдаги энг тоза нефтни қайта ишлаш заводига айланади”, - деди Трамп.
Эслатиб ўтамиз, нефть нархи G7 мамлакатларининг (Буюк Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония ва АҚШдан иборат халқаро клуб) нефть захираларини чиқаришга тайёрлиги сабабли пасаймоқда.
Аввалроқ Саудия Арабистонидаги энг йирик нефтни қайта ишлаш заводидаги ишлар дрон ҳужуми туфайли тўхтатилган эди.
Қувайт ҳам Яқин Шарқдаги можаро туфайли нефть қазиб олишни камайтирди.
Баҳрайннинг давлатга қарашли Bapco Energies нефть ва газ компанияси 9 мартда минтақадаги вазият туфайли форс-мажор ҳолатини эълон қилди.