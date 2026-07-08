Трамп 500 мингдан ортиқ бола учун инвестиция ҳисобварақлари очилганини маълум қилди
ASTANA. Kazinform — Дональд Трамп АҚШ ҳукумати болалар учун мўлжалланган «Трамп ҳисобварақлари»га дастлабки 1000 доллардан 500 мингдан ортиқ ҳисобвараққа ўтказилганини маълум қилди, деб хабар беради Reuters.
Дастур 2025-2028 йилларда туғилган АҚШ фуқаролари учун мўлжалланган. Унинг мақсади — болаларга эрта ёшдан фонд бозорида иштирок этиш ва жамғарма шакллантириш имкониятини яратишдир.
Трамп Оқ уйдаги Овал кабинетдан New York Stock Exchange ва Nasdaq савдоларининг бошланишини рамзий тарзда эълон қилди. Тантанали маросимда ҳар икки биржа вакиллари иштирок этди.
Дастур доирасидаги маблағлар узоқ муддатли ўсишга йўналтирилган, харажатлари паст бўлган индекс жамғармасига автоматик равишда инвестиция йўналтирилади. Ҳисобварақ эгалари 18 ёшга тўлгач, маблағни ечиб олиш ёки инвестиция сифатида фойдаланишни давом эттириш имкониятига эга бўлади.
Дастур тарафдорлари ушбу ташаббус узоқ муддатли инвестициялар ва молиявий саводхонликни ривожлантиришга хизмат қилади, деб ҳисоблайди. Танқидчилар эса даромади паст оилалар қўшимча маблағ кирита олмаслиги мумкинлиги, натижада дастурнинг афзалликларидан тўлиқ фойдалана олмаслигини таъкидламоқда.
Дастурни қўллаб-қувватлаётганлар қаторида бир қатор америкалик компаниялар, жумладан Visa, Dell, Comcast ва Micron Technology бор. Хусусан, Micron Technology «Трамп ҳисобварақлари»ни қўллаб-қувватлаш учун 250 миллион доллар ажратишини маълум қилди.