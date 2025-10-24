Тожикистоннинг Панжакент шаҳри "Жаҳон ҳунармандчилик шаҳри" деб топилди
ASTANA. Kazinform – Панжакент шаҳри ўзининг сўзана кашталари туфайли расман "Жаҳон ҳунармандчилик шаҳри" деб тан олинди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Тожикистон Ташқи ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, фахрий унвонни бериш тўғрисидаги қарор 2025 йил 21 октябрда қабул қилинган ва бу мамлакатнинг бой маданий меросини сақлаш ва тарғиб қилишда муҳим қадамдир.
Ушбу мақом Панжакент шаҳрида эҳтиёткорлик билан сақланган ва ривожланаётган тожик қўл санъаткорларининг бебаҳо маҳорати ҳамда сўзани тикувчилик сирларининг асрлар давомида шаклланган анъаналарини эътироф этади.
"Жаҳон ҳунармандчилик шаҳри" унвони ЮНЕСКО билан боғлиқ ташкилот бўлган Жаҳон ҳунармандчилик кенгаши (WCC) томонидан берилган. Кенгаш ҳунармандчилик анъаналарини фаол равишда сақлаб келаётган ва тарғиб этаётган шаҳарларни эътироф этади.
Илгари шунга ўхшаш унвон Фес (Марокаш), Жайпур (Ҳиндистон) ва Чўлпон-Ота (Қирғизистон) каби ноёб ҳунармандчилик анъаналарига эга шаҳарларга берилган эди.
Бу йил эса Қозоғистоннинг жанубий пойтахти Туркистон шаҳри Global Tourism Forumнинг махсус мукофоти - "Туризм инновациялари ва шаҳарларни ўзгартириш учун махсус шараф" га сазовор бўлди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ март ойида Туркистон ҳунармандлар шаҳри деб эълон қилинган эди.
Муаллиф: Мадибек Жанибеков