Тожикистонда тўйлар ва маросимлар тўғрисидаги қонунни бузишнинг 700 дан ортиқ ҳолати аниқланди
ASTANA. Kazinform — Тожикистонда йил бошидан буён «Анъаналар, тантанали тадбирлар ва маросимларни тартибга солиш тўғрисида»ги қонунни бузиш билан боғлиқ 704 та маъмурий иш кўриб чиқилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Душанбедаги мухбири.
Бу ҳақда Дин ишлари, анъаналар, тантанали тадбирлар ва маросимларни тартибга солиш қўмитаси раиси ўринбосари Фаррухулло Олимзода ҳисобот матбуот анжуманида маълум қилди.
Қўмита маълумотига кўра, жорий йилнинг дастлабки олти ойида мамлакатда 35 699 та тантанали тадбир ва маросим рўйхатдан ўтказилган. Қонун талабларига риоя этилишини назорат қилиш мақсадида 8 661 та рейд тадбири ўтказилган.
Қонун талаблари кучайтирилганига қарамай, ҳуқуқбузарликлар сони ортиб бормоқда. Ҳисобот даврида Тожикистон Республикасининг Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексининг 481-моддаси бўйича 704 та маъмурий иш кўриб чиқилди. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 74 тага кўпдир.
“Кўриб чиқилган ишлар натижасида 699 та ҳолат бўйича маъмурий жазо тайинланди, яна 5 та иш суд қарорлари билан тугатилди. Солинган жарималарнинг умумий миқдори 5,097 миллион сомонини (тахминан 261 миллион тенге) ташкил этди”, — деди Фаррухулло Олимзода.
Эслатиб ўтамиз, 2007 йилда қабул қилинган «Тожикистон Республикасида анъаналар, тантанали тадбирлар ва маросимларни тартибга солиш тўғрисида»ги қонун миллий қадриятларни сақлаш, шунингдек, тўйлар, жаноза маросимлари, фарзанд туғилиши муносабати билан ўтказиладиган урф-одатлар ва бошқа тадбирларда ортиқча исрофгарчиликнинг олдини олишга қаратилган.
Аввалроқ, 2026 йилнинг биринчи чорагида Тожикистонга 370 мингдан ортиқ хорижий сайёҳ ташриф буюргани ҳақида хабар берилган эди.