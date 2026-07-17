Тожикистонда табиий офатлардан келган зарар 5,7 миллион доллардан ошди
ASTANA. Kazinform — 2026 йилнинг биринчи ярмида Тожикистонда содир бўлган табиий хусусиятдаги фавқулодда вазиятлар мамлакат иқтисодиётига 52,8 миллион сомони (тахминан 5,7 миллион АҚШ доллари) миқдорида зарар етказди. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Душанбедаги мухбири хабар беради.
Ҳисобот матбуот анжуманида Тожикистон Фавқулодда вазиятлар ва фуқаро муҳофазаси қўмитаси раиси Ражабали Раҳмонали ҳисобот даврида мамлакатда табиий хусусиятдаги 741 та фавқулодда вазият қайд этилганини маълум қилди.
Аҳоли ва иқтисодиётга энг катта зарарни қор кўчкилари ва сел оқимлари етказган. Олти ой давомида республика ҳудудида 508 та қор кўчкиси ва 123 та сел содир бўлгани қайд этилган.
Табиий офатлардан келган моддий зарарнинг умумий ҳажми 52,8 миллион сомонидан ошди. Шунингдек, табиий офатлар оқибатида 12 киши ҳалок бўлди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тожикистондаги музликларнинг эриши Марказий Осиё учун хавф туғдираётгани ҳақида хабар берилган эди.