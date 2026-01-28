Тожикистонда рекламани эфирга чиқариш талабларини назорат қилувчи марказ ташкил этилди
АSTANА. Kazinform – Тожикистонда «Телевидение ва радио тармоқларининг ягона реклама маркази» номли давлат муассасаси ташкил этилди. Бу ҳақда матбуот анжуманида Тожикистон Республикаси Ҳукумати ҳузуридаги Телевидение ва радио қўмитаси раиси Носир Саидзода маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
– Марказ ташкил этишдан мақсад – рекламани тарқатиш жараёнини тартибга солиш. Барча реклама ягона марказда қабул қилинади, сўнгра буюртмачи танлаган телеканаллар ва радиостанцияларга жойлаштирилади, – деди Н. Саидзода.
У реклама берувчилар материалларни онлайн режимда тақдим этишлари мумкинлигини ва улар эфирга чиққан вақтда хабарнома олишлари мумкинлигини тушунтирди. Бу мижозлар учун рекламани жойлаштириш жараёнини сезиларли даражада енгиллаштиради.
Марказ фақат реклама материалларини жойлаштириш билан эмас, балки уларни тайёрлаш билан ҳам шуғулланади. Бундан ташқари, уларнинг тил стандартларини ўз ичига олган ҳолда эфир талабларига мувофиқлиги текширилади.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон иқтисодиёти 2025 йилда 8,4 фоизга ўсди.