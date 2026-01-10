OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:35, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Тожикистонда NAN болалар овқатлари савдоси тақиқланди

    ASTANA. Kazinform — Тожикистонда NAN бренди остида Nestlé болалар овқатларини сотиш ва улардан фойдаланиш тақиқланди, деб хабар беради NIAT Khovar.

    В Таджикистане приостановлена продажа детского питания NAN
    Фото: Ховар

    Тожикистон Республикасининг Стандартлаштириш, метрология, сертификатлаш ва савдо инспекцияси агентлиги маълумотига кўра, мазкур маҳсулотлар меъёрий талабларга жавоб бермайди. Шунинг учун уларни сотиш тўхтатилди ва маҳсулотлар қайтариб олиниши мумкин.

    Фуқароларга маҳсулотлардан фойдаланмаслик ва агар уларни сотиб олган бўлсалар, уларни сотиб олинган жойига қайтариш тавсия этилади.

    Тожикистон савдо инспекцияси ходимлари импорт қилувчи компания вакиллари билан биргаликда ҳозирда зарур чораларни кўрмоқда.

    Аввалроқ Nestlé компаниясининг Қозоғистонда чекланган миқдордаги болалар овқатларини қайтариб олиши ҳақида хабар берилган эди.

    Теглар:
    Болалар Тожикистон Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!