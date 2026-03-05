Тожикистон Яқин Шарқдан фуқароларни эвакуация қилиш учун чартер рейсларини йўлга қўйди
ASTANA. Kazinform - Тожикистон ҳукумати миллий авиакомпанияга Яқин Шарқдан фуқароларни эвакуация қилиш учун чартер рейсларини ташкил қилишни буюрди, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.
"Тожикистон ҳукуматининг кўрсатмаларига мувофиқ, “Сомон Эйр” авиакомпаниясига беқарор ҳудудлардан фуқароларни қайтариш учун чартер рейсларини амалга ошириш вазифаси топширилди", - деб хабар берди Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги.
Ушбу рейслар орқали уйга қайтишни истаган фуқаролар қўшимча маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун тегишли мамлакатлардаги Тожикистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналари ва консуллик идораларига мурожаат қилишлари мумкин.
Вазирлик маълумотларига кўра, Озарбайжон ва Туркманистон билан чегарани кесиб ўтган 219 нафар тожикистонлик фуқаронинг Эрондан қайта ватанга қайтарилиши ташкил этилган. Яқин Шарқдаги дипломатик ваколатхоналар уйга қайтишни истаганлар рўйхатини доимий равишда янгилаб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон Яқин Шарқ мамлакатларидан 9,3 мингдан ортиқ ватандошларини эвакуация қилгани ҳақида хабар берган эдик.