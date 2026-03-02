Тожикистон беш йил ичида 800 та болалар боғчаси қуради
ASTANA. Kazinform — Тожикистонда 2030 йилга келиб 800 та янги болалар боғчаси қуриш ва мактабгача таълим қамровини 50 фоиздан ошириш режалаштирилган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
«2026-2030 йилларга мўлжалланган Тожикистон Республикасида мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш дастури»ни республика президенти Эмомали Раҳмон ҳукумат мажлисида тасдиқлади.
Дастур мактабгача таълим муассасаларини жадал қуришни давом эттириш, қулай таълим муҳитини яратиш, болалар учун сифатли таълим олиш имкониятларини кенгайтириш ва соҳа мутахассислари даражасини оширишга қаратилган.
“Дастур амалга оширилгунга қадар ушбу ҳудудда 800 та янги муассаса қуриш режалаштирилган ва мамлакатда 3-6 ёшли болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш 50% дан ошиши керак”, — деб хабар берди Тожикистон Президенти матбуот хизмати.
Президент мактабгача таълим муассасаларнинг чекка қишлоқларни ҳам қўшган ҳолда барча ҳудудларда фаолият юритишини таъминлаш зарурлигини таъкидлаб, дастур ижроси бўйича ҳар йили 1 февралга қадар ҳисобот тақдим этиш вазифасини топширди.