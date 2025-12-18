Тожикистон аҳолиси сўнгги 10 йил ичида 26 фоизга кўпайди
ASTANA. Kazinform — Тожикистон аҳолиси сўнгги 10 йил ичида 26 фоизга ўсиб, 10,7 миллионга етди. Бу ҳақда президент Эмомали Раҳмон парламентга йиллик мурожаатида маълум қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Давлат раҳбари сўнгги 10 йил ичида амалга оширилган, стратегик мақсадларга эришиш ва аҳолининг турмуш даражасини яхшилашга қаратилган 2030 йилгача Миллий ривожланиш стратегиясининг босқичма-босқич даврларини қамраб олувчи иккита қисқа муддатли дастур натижаларини эълон қилди.
Натижада ялпи ички маҳсулот 3,4 бараварга ошди ва миллий иқтисодий ўсиш суръати йилига ўртача 7,6% га ошди. Бу даврда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот 2,7 бараварга, 6000 сомонийдан 16100 сомонийгача (653 - 1752 доллар) ошди, қашшоқлик даражаси эса 19% гача пасайди.
— Мамлакат аҳолиси 2015 йилдаги 8,5 миллиондан 2025 йилда 10,7 миллионга, яъни 26 фоизга ўсди ва умр кўриш давомийлиги 70 ёшдан 77 ёшга етди, — деди Эмомали Раҳмон.
Унинг қўшимча қилишича, кейинги беш йил ичида мамлакат ялпи ички маҳсулотни икки баравар ошириш ва қашшоқлик даражасини 10 фоизгача камайтиришни режалаштирмоқда.
Шу муносабат билан ҳукумат, вазирликлар ва идоралар ҳамда маҳаллий ижроия ҳокимияти органларига 2026–2030 йилларга мўлжалланган Ўрта муддатли ривожланиш дастурининг ўз вақтида ва тўлиқ амалга оширилишини таъминлаш топширилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон демографиясининг аҳволи қандай эканлиги ҳақида хабар берган эдик.