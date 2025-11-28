OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:39, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тожикистон-Афғонистон чегарасида қуролли ҳужум: уч нафар хорижлик ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform – Тожикистон жанубида Афғонистондан уюштирилган қуролли ҳужумда уч нафар Хитой фуқароси ҳалок бўлди, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    Вооруженное нападение на таджикско-афганской границе: погибли три иностранца
    Фото: МИД Таджикистана

    Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, 2025 йил 26 ноябрга ўтар кечаси Хатлон вилоятидаги “Йўл” чегара қўшинлари отряди масъулияти ҳудудида жойлашган “Шоҳин СМ” МЧЖ ходимлари базасига Афғонистон ҳудудидан қуролли ҳужум уюштирилган.

    Ҳужум ўқотар қурол ва гранаталар билан жиҳозланган дрон ёрдамида амалга оширилган.

    “Тожикистон томонининг Тожикистон ва Афғонистоннинг чегарадош ҳудудларида хавфсизликни таъминлаш ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик муҳитини яратиш бўйича доимий саъй-ҳаракатларига қарамай, қўшни давлатда жойлашган жиноий гуруҳларнинг ҳаракатлари чегара бўйлаб вазиятни беқарорлаштиришда давом этмоқда”, - деб хабар берди Ташқи ишлар вазирлиги.

    Аввалроқ Покистоннинг Афғонистон ҳудудига уюштирган ҳужуми оқибатида ўнлаб одамлар ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
