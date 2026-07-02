Toyota компанияси учувчи автомобилни ишга туширади
ASTANА. Кazinform — Toyota Motor Corp. компанияси Joby Aviation Inc. стартапи билан Joby томонидан ишлаб чиқилган электр самолётларини ишлаб чиқариш бўйича қўшма корхона ташкил этиш тўғрисида келишув имзолаганини эълон қилди. Бу ҳақда Kyodo ахборот агентлиги хабар берди.
Япония автомобиль ишлаб чиқарувчисининг сўзларига кўра, икки компания ўртасидаги иттифоқ "дастлаб тижорат ишлаб чиқариш учун пойдевор қўйишга қаратилган" ва шунингдек, Joby компаниясининг бундай самолётларга бўлган ортиб бораётган талабни қондириш учун ишлаб чиқариш қувватини кенгайтиришини қўллаб-қувватлайди.
Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Co. қўшма корхонаси Калифорнияда рўйхатдан ўтказилади. Унинг 51 фоизи Toyota Motor Corporation компаниясига, қолган улуши эса Америка стартапига тегишли бўлади.
Toyota илгари Joby Aviation компаниясига инвестор бўлган. Калифорниялик компания электр вертикал учиш ва қўниш (eVTOL)самолётларига асосланган ҳаво таксиларини ишлаб чиқмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Toyota Corolla’нинг янги моделини тақдим этди.