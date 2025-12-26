OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:36, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Тошкентнинг бош янги йил арчаси дунёдаги энг баланд арчалар қаторига кирди

    TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистон пойтахти Тошкентнинг янги йил арчаси дунё пойтахтларидаги энг баланд арчалар рўйхатига кирди, деб хабар беради шаҳар ҳокимлиги.

    янги йил арчаси
    Фото: шаҳар ҳокимлиги

    Арчанинг баландлиги 35 метрни ташкил этиб, Тошкентни дунёнинг йирик мегаполислари қаторига қўшган.

    Пойтахтлардаги энг баланд янги йил арчалари рўйхати:

    57 м – Бразилия

    35 м – Тошкент

    35 м – Мадрид

    33 м – Жакарта

    30 м – Бухарест, Лиссабон

    28 м – Вена

    27 м – Варшава

    26 м – Москва, Прага

    25 м – Рим, Лондон

    23 м – Будапешт

    Тошкент ўзининг улкан арчаси билан жаҳон пойтахтлари даражасида байрамона муҳит яратаётган шаҳарлар сирасида ажралиб туради.

    Теглар:
    Янги йил Арча Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!