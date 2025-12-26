18:36, 26 Декабрь 2025 | GMT +5
Тошкентнинг бош янги йил арчаси дунёдаги энг баланд арчалар қаторига кирди
TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистон пойтахти Тошкентнинг янги йил арчаси дунё пойтахтларидаги энг баланд арчалар рўйхатига кирди, деб хабар беради шаҳар ҳокимлиги.
Арчанинг баландлиги 35 метрни ташкил этиб, Тошкентни дунёнинг йирик мегаполислари қаторига қўшган.
Пойтахтлардаги энг баланд янги йил арчалари рўйхати:
57 м – Бразилия
35 м – Тошкент
35 м – Мадрид
33 м – Жакарта
30 м – Бухарест, Лиссабон
28 м – Вена
27 м – Варшава
26 м – Москва, Прага
25 м – Рим, Лондон
23 м – Будапешт
Тошкент ўзининг улкан арчаси билан жаҳон пойтахтлари даражасида байрамона муҳит яратаётган шаҳарлар сирасида ажралиб туради.