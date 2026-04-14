Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази Гиннеснинг рекордлар китобига кирди
ASTANА. Кazinform — Тошкентдаги марказ дунёдаги энг йирик Ислом цивилизацияси музейи сифатида эътироф этилди ва Гиннеснинг рекордлар китобига киритилгани ҳақида сертификат олди, деб хабар беради Аnadolu.
Бу ҳақда ташкилот матбуот хизмати хабар берди.
Тақдирлаш маросимида Гиннеснинг рекордлар китоби вакили ва ҳакам Шейда Субаши иштирок этди ва мажмуанинг халқаро стандартларга мувофиқлигини тасдиқлади. Тадбирда лойиҳа устида ишлаган меъморлар, дизайнерлар ва қурувчилар иштирок этишди. Мукофот марказ илмий кенгаши аъзоларига топширилди.
Субашининг сўзларига кўра, иншоот тарихий меросни замонавий музей технологиялари билан бирлаштиради ва нафақат энг катта музей, балки маданиятлар ўртасидаги мулоқот платформаси сифатида ҳам хизмат қилади.
Бош меъмор Абдуқаҳҳор Турдиев мажмуа архитектураси Ўзбекистоннинг маданий бойлиги ва унинг дунёга очиқлигини акс эттиришини таъкидлади. Марказ аллақачон минтақадаги энг кўп ташриф буюриладиган маданий ва илмий муассасалардан бирига айланган. Унга ҳар куни 5 минггача одам ташриф буюради.
Марказ директори Фирдавс Абдухолиқов ушбу мукофот юзлаб мутахассисларнинг меҳнатининг эътирофи эканлигини таъкидлади ва шунингдек, мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лойиҳани амалга оширишга қўшган ҳиссасини таъкидлади.
Мажмуа тахминан 10 гектар майдонни эгаллайди, узунлиги 161 метр, кенглиги 118 метр, гумбаз баландлиги 65 метр ва умумий майдони 50 минг квадрат метрдан ортиқ.
