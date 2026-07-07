Тошкентда Ислом цивилизацияси тарихи бўйича халқаро форум бўлиб ўтмоқда
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон пойтахтида “Ислом цивилизацияси: тинчлик, бағрикенглик ва маърифат йўли” номли халқаро форум бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Ислом цивилизацияси маркази томонидан ташкил этилган тадбирда 50 мамлакатдан 300 дан ортиқ хорижий меҳмонлар иштирок этмоқда. Улар орасида давлат ва жамоат арбоблари, вазирлар, муфтийлар, олимлар, таниқли ислом олимлари ва қўлёзма меросини ўрганиш бўйича мутахассислар бор.
Иштирокчилар Ислом цивилизацияси тарихи, маданий меросни сақлаш, рақамлаштириш, маданий дипломатия, шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган маънавий ва таълим ислоҳотларини муҳокама қиляптилар. Тадбирда биринчи бўлиб қўшни давлат президентининг маслаҳатчиси Хайриддин Султонов Шавкат Мирзиёевнинг табрик хатини ўқиб эшиттирди.
Форумда Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси раиси Науризбай Ҳожи Тағанули ва Туркий маданият ва мероси жамғармаси президенти Ақтоти Раимқулова иштирок этмоқда.
Кенг кўламли тадбир 11 июлгача давом этади. Тошкентдан сўнг форум Самарқанд ва Термизда бўлиб ўтади.