KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тошкентда Ислом цивилизацияси тарихи бўйича халқаро форум бўлиб ўтмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон пойтахтида “Ислом цивилизацияси: тинчлик, бағрикенглик ва маърифат йўли” номли халқаро форум бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.

    Международный форум по исламской цивилизации стартовал в Ташкенте
    Фото: Алихан Аскар / Kazinform

    Ислом цивилизацияси маркази томонидан ташкил этилган тадбирда 50 мамлакатдан 300 дан ортиқ хорижий меҳмонлар иштирок этмоқда. Улар орасида давлат ва жамоат арбоблари, вазирлар, муфтийлар, олимлар, таниқли ислом олимлари ва қўлёзма меросини ўрганиш бўйича мутахассислар бор.

    Ташкентте ислам өркениетінің тарихына арналған халықаралық форум өтіп жатыр
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Иштирокчилар Ислом цивилизацияси тарихи, маданий меросни сақлаш, рақамлаштириш, маданий дипломатия, шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган маънавий ва таълим ислоҳотларини муҳокама қиляптилар. Тадбирда биринчи бўлиб қўшни давлат президентининг маслаҳатчиси Хайриддин Султонов Шавкат Мирзиёевнинг табрик хатини ўқиб эшиттирди.

    Международный форум по исламской цивилизации стартовал в Ташкенте
    Фото: Алихан Аскар / Kazinform

    Форумда Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси раиси Науризбай Ҳожи Тағанули ва Туркий маданият ва мероси жамғармаси президенти Ақтоти Раимқулова иштирок этмоқда.

    WhatsApp Image 2026-07-07 at 11.08.55.jpeg
    Фото: Алихан Аскар / Kazinform
    Международный форум по исламской цивилизации стартовал в Ташкенте
    Фото: Алихан Аскар / Kazinform
    Международный форум по исламской цивилизации стартовал в Ташкенте
    Фото: Алихан Аскар / Kazinform

    Кенг кўламли тадбир 11 июлгача давом этади. Тошкентдан сўнг форум Самарқанд ва Термизда бўлиб ўтади.

    Марказий Осиё Дин Тошкент Форум Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф