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    10:30, 14 Апрел 2022 | GMT +6

    Тошкентда дзюдо бўйича ўтадиган жаҳон чемпионатининг рамзи тасдиқланди

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    TASHKENT. Kazinform - Халқаро дзюдо федерацияси Тошкентда биринчи маротаба бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатининг рамзини тасдиқлади. Бу ҳақда Kazinform UzAга таяниб хабар беради.

    Катталар ўртасидаги ушбу дунё биринчилиги 6-13 октябрь кунлари Тошкентдаги «Ҳумо Арена» муз саройида ўтказилади.

    «Шу ўринда яна бир янгиликни айтиб ўтишимиз керак, бу йил ўзбек дзюдосининг 80 йиллиги ҳам кенг нишонланади», – дейилади Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабарида.


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