10:30, 14 Апрел 2022 | GMT +6
Тошкентда дзюдо бўйича ўтадиган жаҳон чемпионатининг рамзи тасдиқланди
TASHKENT. Kazinform - Халқаро дзюдо федерацияси Тошкентда биринчи маротаба бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатининг рамзини тасдиқлади. Бу ҳақда Kazinform UzAга таяниб хабар беради.
Катталар ўртасидаги ушбу дунё биринчилиги 6-13 октябрь кунлари Тошкентдаги «Ҳумо Арена» муз саройида ўтказилади.
«Шу ўринда яна бир янгиликни айтиб ўтишимиз керак, бу йил ўзбек дзюдосининг 80 йиллиги ҳам кенг нишонланади», – дейилади Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабарида.