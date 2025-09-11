OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:36, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Тошкент Марказий Осиё бадминтон чемпионатига мезбонлик қилади

    TASHKENT. Kazinform - 2025 йил 15-23 сентябрь кунлари Тошкент шаҳрида Марказий Осиё бадминтон чемпионати бўлиб ўтади.

    бадминтон
    Фото: pixabay.com

    Ўзбекистон Бадминтон Федерацияси томонидан ташкил этилаётган ушбу мусобақада 7 та давлат – Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Эрон ва Мўғулистондан бадминтон усталари U-23, U-17 ва U-15 ёш тоифаларида иштирок этади.

    Мусобақа, нафақат Ўзбекистон спортчилари учун тажриба мактаби, балки бутун Марказий Осиё спорт ҳамжамияти учун янги саҳифа очиши айтилмоқда.

    Теглар:
    Спорт Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!