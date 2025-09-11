14:36, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5
Тошкент Марказий Осиё бадминтон чемпионатига мезбонлик қилади
TASHKENT. Kazinform - 2025 йил 15-23 сентябрь кунлари Тошкент шаҳрида Марказий Осиё бадминтон чемпионати бўлиб ўтади.
Ўзбекистон Бадминтон Федерацияси томонидан ташкил этилаётган ушбу мусобақада 7 та давлат – Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Эрон ва Мўғулистондан бадминтон усталари U-23, U-17 ва U-15 ёш тоифаларида иштирок этади.
Мусобақа, нафақат Ўзбекистон спортчилари учун тажриба мактаби, балки бутун Марказий Осиё спорт ҳамжамияти учун янги саҳифа очиши айтилмоқда.