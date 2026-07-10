KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    ТОП-10: Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкор давлатлари

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.

    ТОП-10: Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкор давлатлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлатлар:

    • Хитой — 7,7 млрд АҚШ доллари;
    • Россия Федерацияси — 5,8 млрд АҚШ доллари;
    • Қозоғистон — 2,3 млрд АҚШ доллари;
    • Туркия — 1,2 млрд АҚШ доллари;
    • Афғонистон — 915,8 млн АҚШ доллари;
    • Франция — 771,9 млн АҚШ доллари;
    • Корея Республикаси — 747,8 млн АҚШ доллари;
    • БАА — 746,6 млн АҚШ доллари;
    • Германия — 501,9 млн АҚШ доллари;
    • Қирғиз Республикаси — 469,0 млн АҚШ доллари.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф