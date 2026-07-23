Токиода аномал иссиқ туфайли 260 дан ортиқ одам касалхонага ётқизилди
ASTANА. Кazinform — Япония пойтахти Токиода аномал иссиқ туфайли 261 киши касалхонага ётқизилди. Аномал иссиқ пайтида тез ёрдам хизматларига қўнғироқлар сони ҳам мисли кўрилмаган даражага етди, деб хабар беради Kyodo.
Бу 2022 йилдан бери статистикада энг юқори кунлик кўрсаткичдир. Шу билан бирга, қутқарув хизматлари бир кунда 3454 та шошилинч қўнғироқ қабул қилди. Бу бундай рўйхатга олиш бошланган 1963 йилдан бери рекорд кўрсаткичдир.
Қутқарув хизматларининг маълумотларига кўра, дам олиш кунларидаги жазирама иссиқдан кейин соғлиғини йўқотган одамлар сони кескин ошди. Аҳоли иситма, бош оғриғи ва умумий ҳолсизликдан шикоят қилишди.
Касалхонага ётқизилганларнинг аксарияти кекса одамлардир. Улардан 55 нафари 80 ёшдан ошган, яна 53 нафари 70 ёшда. Шунингдек, жароҳатланганлар орасида эллик ёшдан ошган 27 киши бор.
Япония метеорология агентлиги маълумотларига кўра, сешанба куни Токио марказида ҳарорат 36,4 даража Цельсийга (98,4 даража Фаренгейт) етди. Чоршанба куни мамлакатнинг айрим ҳудудларида ҳаво ҳарорати кетма-кет иккинчи кун давомида 40 даражадан ошди.
Аномал иссиқ Тотиги префектурасининг Отавара шаҳрида 84 ёшли эркакнинг ўлимига сабаб бўлган бўлиши мумкин. Маҳаллий ўт ўчириш бошқармасининг маълумотларига кўра, у қариндоши томонидан пластик иссиқхонада ҳушидан кетган ҳолда топилган. Шифокорлар эркакни касалхонага олиб боришди, аммо уни қутқариб қолишнинг иложи бўлмади.
Аномал иссиқ спорт мусобақаларига ҳам таъсир кўрсатди. Сайтама шаҳридаги кичик лига бейсбол ўйини бекор қилинди. Lotte Marines ва Orix Buffaloes захира жамоалари ўртасидаги ўйин тўртинчи иннингда тўхтатилди ва кейинчалик бекор деб топилди.
Япония метеорология агентлиги аҳолини куннинг иссиқ пайтида узоқ вақт қуёшда бўлмасликка, кўп сув ичишга ва соғлиғини диққат билан кузатишга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, Европада аномал иссиқдан 12 000 дан ортиқ одам вафот этди.