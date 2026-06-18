Тоқаев тиббиёт ходимларини касб байрами билан табриклади
ASTANA. Kazinform - Бугун Ақордада Тиббиёт ходимлари куни муносабати билан байрам тадбири бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ўз нутқида Қозоғистон шифокорларини касб байрами билан табриклади.
“Сизларни Тиббиёт ходимлари куни билан табриклайман. Ўтган йили биз илк бор энг олижаноб касблардан бири вакиллари бўлган тиббиёт ходимларини муносиб тақдирлаш учун Ақордага таклиф қилган эдик. Бугун эса шу яхши анъанани давом эттириб, сизларни бу ерда самимий қарши олаётганимдан жуда мамнунман. Халқимизда «Соғлиқ — энг катта бойлик» деган нақл бор. Миллат саломатлиги, ҳақиқатан ҳам, мамлакатимиз учун энг олий қадриятдир. Шунинг учун тиббиётни ривожлантириш давлат учун стратегик мақсаддир”, - деб таъкидлади у.
Президент шифокорлар жамият ҳаётида алоҳида рол ўйнашини таъкидлади.
“Албатта, халқ манфаати учун соғлиқни сақлаш соҳасида садоқат билан хизмат қилаётган ҳар бир ходимнинг меҳнати умумхалқ эътирофига лойиқдир. Халқимиз сизларни ушбу энг ҳурматли касб вакиллари сифатида ҳурмат қилади. Охир-оқибат, тиббиёт ходимлари фуқароларимизнинг — мамлакатимизнинг энг катта бойлигининг — соғлиғини яхшилашга беқиёс ҳисса қўшадилар. Давлат раҳбари сифатида мен ушбу соҳада фидойилик билан меҳнат қилаётган барча мутахассисларга самимий миннатдорчилик билдираман”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.