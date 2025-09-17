Тоқаев Сунъий интеллектни ривожлантириш этикаси бўйича конфессиялараро комиссия тузишни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform — Сунъий интеллектни ривожлантириш этикаси бўйича динлараро комиссия тузиш зарур. Бу ҳақда Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII Қурултойининг ялпи мажлисида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев айтиб ўтди.
«Биз сунъий интеллектни ривожлантиришда мамлакатларнинг жадал юксалиши учун катта имкониятларни кўрамиз. Бироқ, ахлоқий меъёрларга риоя қилиш жуда муҳимлигини тушунамиз. Шунинг учун биз бу борадаги ҳар томонлама ҳамкорлик учун ҳамиша очиқмиз. Сунъий интеллектни ривожлантириш этикаси бўйича конфессиялараро комиссия тузишни таклиф қиламан», — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, комиссия нейрон тармоқлар ва бошқа илғор технологиялардан масъулият билан фойдаланиш бўйича универсал тамойиллар мажмуасини ишлаб чиқади.
“Гап инсон қадр-қимматини ҳурмат қилиш, камситмаслик, тақдир қарорлари устидан назоратни англатувчи алгоритмларга оид аниқ буйруқлар ҳақида бормоқда”, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Астанада Жаҳон динлари етакчиларининг қурултойи бўлиб ўтмоқда.
Тадбир давомида Қасим-Жомарт Тоқаев диний етакчиларни тинчлик элчилари деб атади.