Тоқаев: Қозоқлар ва мўғуллар — асрлар давомида ажралмаган қўшнилар
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон ва Мўғулистон президентлари Ақордада кичик таркибда музокаралар ўтказди.
Музокаралар давомида Қасим-Жомарт Тоқаев икки мамлакат ўртасидаги алоқаларга тўхталди.
– Биз умумий тарихга, умумий илдизларга эга, кўчманчи халқларнинг авлодларимиз. Қозоқлар ва мўғуллар — асрлар давомида ажралмаган қўшнилар. Халқларимизнинг турмуш тарзи ва урф-одатлари жуда ўхшаш. Биз ушбу абадий қадриятларни қўллаб-қувватлашда давом этамиз. Бугунги кунда ҳамкорлигимиз стратегик шериклик руҳида ривожланмоқда. Давлатлараро, парламентлараро ва ҳукуматлараро муносабатларимиз мустаҳкамланмоқда. Ҳурматли Президент, Сиз икки томонлама муносабатларимизни янги босқичга кўтаришга катта ҳисса қўшмоқдасиз. Биз буни юқори баҳолаймиз. Сизнинг меҳнатингиз туфайли Мўғулистонда кўплаб ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. Ўтган йили мамлакатингиз иқтисодиёти 6,8 фоизга ўсди. Бу, шубҳасиз, Сизнинг доно раҳбарлигингиз натижасидир. Сиз халқингиз фаровонлигини ошириш учун муҳим ташаббусларни амалга оширдингиз. Биз биламизки, Мўғулистон давлатни ривожлантириш бўйича «Vision-2050» комплекс режасини амалга оширди. Сиз шунингдек, Қорақўрим деб номланган янги шаҳар қуришни бошладингиз. Сизга ноёб лойиҳаларнинг муваффақиятини тилаймиз. Сизнинг доно сиёсатингиз туфайли Мўғулистоннинг халқаро обрўси ошди. Биз қардош мамлакатимизнинг барча ютуқларидан мамнунмиз, — деди Давлат раҳбари.
Мўғулистон раҳбари Ухнаагийн Хурэлсух эса Қозоғистон Президентининг икки йил олдин ўз мамлакатига ташрифи самарали бўлганини таъкидлади.
— Йигирма йилдан сўнг Қозоғистонга давлат ташрифи билан келганимдан хурсандман. Сизнинг икки йил олдин мамлакатимизга давлат ташрифингиз Мўғулистон-Қозоғистон муносабатларини стратегик шерикликнинг янги босқичига кўтарди. Бу воқеа, шубҳасиз, икки томонлама муносабатлар тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилади. Муҳтарам Президент жаноблари, Сизнинг узоқни кўра оладиган, доно ва юқори профессионал раҳбарлигингиз туфайли Қозоғистон иқтисодий ва ижтимоий соҳаларни ривожлантиришда сезиларли ютуқларга эришди. Мўғулистон халқи мамлакатингиз ютуқларини диққат билан кузатиб бормоқда. 2024 йилда Мўғулистонга ташрифингиз давомида ўндан ортиқ ҳужжатлар имзоланди. Бугун бир қатор муҳим ҳужжатлар ҳам қабул қилинади, — деди Мўғулистон Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Мўғулистон билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беради.