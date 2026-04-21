Қозоғистон Мўғулистон билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беради — Тоқаев
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Мўғулистон билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беради. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Акордага давлат ташрифи билан келган Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсух билан кенгайтирилган таркидаги музокаралар чоғида айтиб ўтди
— Биз — Евроосиёдаги қадимги кўчманчи цивилизациянинг меросхўрларимиз. Қозоқлар ва мўғуллар умумий тарихга, дўстона муносабатларга, умумий илдизларга ва ўхшаш урф-одатлар ва анъаналарга эга халқлардир. Қозоғистон Мўғулистон билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беради. Бугунги ташриф жуда муҳим. Биз бу икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни янада мустаҳкамлаш учун йўл очиб беради, деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун бизда зарур сиёсий ирода ва ният бор. Шунингдек, бизда етарли савдо-иқтисодий салоҳият мавжуд. Ҳозирги кунда бизнинг кўп қиррали алоқаларимиз дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳида яхши ривожланмоқда. Муносабатларимизнинг ижобий табиати энг юқори даражадаги фаол сиёсий мулоқот, икки мамлакат Ҳукуматлари ва Парламентлари ўртасидаги ўзаро таъсирга бевосита таъсир қилади, — деди Президент.
Давлат раҳбари 2024 йил октябрь ойида Мўғулистонга давлат ташрифини алоҳида меҳр билан эслашини таъкидлади.
— Ташриф давомида биз кўплаб келишувларга эришдик ва муҳим ҳужжатларни имзоладик. Натижада икки томонлама муносабатларимиз стратегик шериклик даражасига кўтарилди. Савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар ҳамкорлигимиз мустаҳкамланмоқда. Бир қатор ютуқларга эришилди. Савдо айланмаси йилдан-йилга ортиб бормоқда. Биз саноат соҳасига оид аниқ лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқдамиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
