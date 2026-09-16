KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тоқаев Кореяда таҳсил олаётган ва ишлаётган қозоғистонликлар билан суҳбатлашди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Кореяда таҳсил олаётган ва ишлаётган қозоғистонлилар билан жонли суҳбатлашди.

    Тоқаев Кореяда таҳсил олаётган ва ишлаётган қозоғистонликлар билан суҳбатлашди
    Фото: Ақорда

    Ақорда матбуот хизмати хабар беришича, ватандошлар билан учрашувда Президент мамлакатда амалга оширилаётган сиёсий ислоҳотлар ва фуқароларнинг фаровонлигини оширишга қаратилган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ҳақида тўхталди.

    Тоқаев Кореяда таҳсил олаётган ва ишлаётган қозоғистонликлар билан суҳбатлашди
    Фото: Ақорда

    Кореядаги қозоғистонликлар ўқиш ва ишдаги ютуқлари ҳақида сўзлаб беришди, мақсад ва вазифаларини баён қилишди.

    Тоқаев Кореяда таҳсил олаётган ва ишлаётган қозоғистонликлар билан суҳбатлашди
    Фото: Ақорда

    Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев Кореяда яшаётган Қозоғистон фуқаролари ва талабаларга омад тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Сеулдаги қозоқ этноқишлоғига ташриф буюрди.

    Қозоғистон Президенти Ақорда Жанубий Корея Ватандошлар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф